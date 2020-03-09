«Лестер» — «Астон Вилла»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч 29-го тура в РПЛ «Лестер» — «Астон Вилла».



Ставка: победа «Лестера» и обе забьют за 2.40.



«Лестер» довольно резво начал сезон, а сейчас испытывает большие трудности. И мы это видели в игре с «Норвичем». Но это будет домашний матч. И, конечно, надо подправлять «Лестеру» ту статистику, которая есть — 4 игры без побед.



На что стоит обратить внимание в этой встрече? Почти половина матчей на выезде у «Виллы» заканчиваются с одинаковым заходом «обе забьют». «Лестер» сейчас лишь в 1 встрече из 7 вышел сухим — думаю, в этой игре будет достаточно мячей. И «лисы» дома регулярно забивают как минимум два — поэтому я поставлю на то, что обе забьют и победа хозяев», — сказал Казанский.



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