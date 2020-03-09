«Йокерит» — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на игру плей-офф Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на пятый матч серии 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина «Йокерит» — «Локомотив».



Ставка: победа «Йокерита» в основное время за 1.85.



«Это пятый матч серии. «Йокерит» принимает «Локо» дома при счёте в серии 3-1. Мы помним, что было в Хельсинки в первых двух матчах: 6:0 и 5:1. «Йокерит» вынес «Локомотив» в одну калитку и потом победил в Ярославле со счётом 3:0.



В четвёртом матче «Локомотив» победил, но можно ли говорить, что он вернулся в серию? Нельзя утверждать, что «Локомотив» гораздо слабее «Йокерита» перед плей-офф. У них была сезонная серия в чемпионате, в которой «Локомотив» победил «Йокерит» со счётом 4-2. Три раза выиграл в Хельсинки. У них был какой-то моральный ступор, что-то происходило не то с «Локомотивом».



Можно ли сказать, что в Ярославле «Локомотив» обрёл себя? Во-первых, «Йокерит» перебросал «Локомотив» со счётом 40-37. Во-вторых, «Йокерит» открыл счёт. В середине матча Локомотив» очень здорово реализовывал свои шансы. Вратарь «Йокерита» принимал не очень правильные решения. Второй гол ему забили в ближний угол. Вратарь не должен такое пропускать. В этом матче, скорее всего, в воротах будет Ниеми.



Посмотрите, когда счёт стал 4:2 и было двойное большинство «Локомотива». Дакоста забивает, но и после этого финны всё же забросили третью шайбу. Надо признать, что и судьи обслуживали матч весьма педантично по отношению к «Йокериту». Видно, что серия более-менее равная, если финны не делают больших «косяков», то могут дожимать «Локо».



На сайте ФОНБЕТ нашёл интересный кэф на то, что «Йокерит» выиграет в основное время. Это такое достаточно хорошее соотношение большого кэфа и реальности происходящего. Мне кажется, «Йокерит» не будет затягивать в этой серии и поставит точку. Сложно поверить в то, что «Локомотив» может совершить камбэк со счёта 0-3. Это хоккей, всякое бывает, но сложно будет переломить ход серии. Мне кажется, что «Йокерит» возьмёт своё. Именно в Хельсинки надо закрывать серию», — сказал Лысенков.

«Йокерит»‎ — «Локомотив»‎. Прогноз: не спешите хоронить ярославцев в Хельсинки «Железнодорожники» одержали первую победу в серии и попытаются развить успех.