Бельгия — Россия: ставки букмекеров на матч Евро-2020 13 июня

12 июня 2020 года стартует финальная часть чемпионата Европы по футболу, а уже на следующий день, 13 июня, свой первый матч на турнире проведёт сборная России. В Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Бельгии.
По оценке букмекеров, бельгийцы — фавориты грядущего противостояния. Поставить на победу команды Роберто Мартинеса можно с коэффициентом 1.80. Это примерно 52% вероятности. Сделать ставку на успех сборной России можно за 4.45 (22%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.70 (26%).
Помимо России и Бельгии в группе B также сыграют команды Дании и Финляндии.
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