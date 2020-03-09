Эксперты: Кашшаи не будет прибегать к помощи иностранных судей в РПЛ в этом сезоне
В сегодняшнем матче РПЛ «Ростов» — ЦСКА арбитр матча Владислав Безбородов назначил 3 пенальти и удалил с поля Ильзата Ахметова и Вадима Карпова, что вызвало гнев болельщиков. В нынешнем сезоне это уже далеко не первый скандал с судейством в играх чемпионата России.
По оценке экспертов, глава судейского корпуса РФС венгр Виктор Кашшаи не станет прибегать к услугам иностранных арбитров в этом сезоне. Поставить на то, что иностранец будет работать главным судьей на матче РПЛ до 31 мая 2020 года, можно с коэффициентом 8.30. Это примерно 12% вероятности. На обратный вариант букмекеры предлагают коэффициент 1.04 (88%).
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
Читайте также
- 9 марта 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:02
- 8 марта 2020
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
Партнерский контент