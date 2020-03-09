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Эксперты: Кашшаи не будет прибегать к помощи иностранных судей в РПЛ в этом сезоне

Эксперты: Кашшаи не будет прибегать к помощи иностранных судей в РПЛ в этом сезоне
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В сегодняшнем матче РПЛ «Ростов» — ЦСКА арбитр матча Владислав Безбородов назначил 3 пенальти и удалил с поля Ильзата Ахметова и Вадима Карпова, что вызвало гнев болельщиков. В нынешнем сезоне это уже далеко не первый скандал с судейством в играх чемпионата России.

По оценке экспертов, глава судейского корпуса РФС венгр Виктор Кашшаи не станет прибегать к услугам иностранных арбитров в этом сезоне. Поставить на то, что иностранец будет работать главным судьей на матче РПЛ до 31 мая 2020 года, можно с коэффициентом 8.30. Это примерно 12% вероятности. На обратный вариант букмекеры предлагают коэффициент 1.04 (88%).

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