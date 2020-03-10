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«Валенсия» — «Аталанта»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги чемпионов

«Валенсия» — «Аталанта»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Валенсия» — «Аталанта».

Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.10.

«Специфические условия в Европе для игры в футбол. Дело в том, что там бушует коронавирус, и многие матчи проходят без болельщиков, в том числе «Валенсия» — «Аталанта». Это связано с тем, что в УЕФА боятся распространения инфекции.

Что касается игры, то первый матч «Аталанта» выиграла легко (4:1). У «Валенсии» сейчас нет другого выхода, кроме как идти в атаку. «Аталанта» — это команда, которая делает ставку на нападение, забивает много голов. Очень логично, что в этой игре будет много забитых мячей.

Мой прогноз на этот матч — тотал больше 3,5 мяча. Логично, что «Валенсия» будет идти вперед, оголять тылы. У «Аталанты» великолепная контратака, великолепные футболисты в нападении, поэтому забить должны и те и другие.

Вторая моя ставка — это обе забьют. Так, что ставьте на голы в матче «Валенсия» — «Аталанта». Это, на мой взгляд, самое правильное решение, хотя «Аталанта» очевидный фаворит в этом противостоянии», — сказал Арустамян.

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