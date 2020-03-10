«РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
Ставка: обе забьют за 1.75.
«Жозе Моуринью после первой встречи сказал, что «Тоттенхэм» не первая команда, которая дома в первом матче плей-офф проиграла 0:1. Всё равно, по его мнению, всё можно исправить. Но 0:1 от «Аякса» в прошлом году с Почеттино и 0:1 сейчас от «РБ Лейпциг» — это две разных истории.
Дело в том, что «Лейпциг» был намного круче в первой игре, и, если бы не Уго Льорис и расточительность немцев в атаке, был бы совсем другой результат. У «Тоттенхэма» практически и моментов не было.
Моуринью — опытный стратег, прожжённый волк в этих еврокубковых встречах. Он понимает, что надо забивать. С одной стороны, надо терпеть и ждать шанса, с другой, надо попытаться забить два, чтобы не слишком сильно зависеть от разницы.
Но у «Тоттенхэма» есть проблемы в атаке. Не будет Сона и Кейна. Вся надежда на Алли, Ло Чельсо, Моуру и Бергвейна. «Тоттенхэму» надо будет рисковать.
А «Лейпциг» в последней игре чуть смешанным составом играл с «Вольфсбургом». Он понимал, что ждёт важнейший матч в Лиге чемпионов.
На мой взгляд, здесь был бы интересен вариант «обе забьют». Коэффициент — 1,75. Можно попробовать поймать голы и той, и другой команды в этой встрече», — сказал Генич.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 10 марта 2020
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
09:59
- 9 марта 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:02
- 8 марта 2020
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00