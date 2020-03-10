«РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 1.75.



«Жозе Моуринью после первой встречи сказал, что «Тоттенхэм» не первая команда, которая дома в первом матче плей-офф проиграла 0:1. Всё равно, по его мнению, всё можно исправить. Но 0:1 от «Аякса» в прошлом году с Почеттино и 0:1 сейчас от «РБ Лейпциг» — это две разных истории.



Дело в том, что «Лейпциг» был намного круче в первой игре, и, если бы не Уго Льорис и расточительность немцев в атаке, был бы совсем другой результат. У «Тоттенхэма» практически и моментов не было.



Моуринью — опытный стратег, прожжённый волк в этих еврокубковых встречах. Он понимает, что надо забивать. С одной стороны, надо терпеть и ждать шанса, с другой, надо попытаться забить два, чтобы не слишком сильно зависеть от разницы.



Но у «Тоттенхэма» есть проблемы в атаке. Не будет Сона и Кейна. Вся надежда на Алли, Ло Чельсо, Моуру и Бергвейна. «Тоттенхэму» надо будет рисковать.



А «Лейпциг» в последней игре чуть смешанным составом играл с «Вольфсбургом». Он понимал, что ждёт важнейший матч в Лиге чемпионов.



На мой взгляд, здесь был бы интересен вариант «обе забьют». Коэффициент — 1,75. Можно попробовать поймать голы и той, и другой команды в этой встрече», — сказал Генич.



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