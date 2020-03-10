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«РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм»: по какому каналу покажут матч, ставки и коэффициенты

«РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм»: по какому каналу покажут матч, ставки и коэффициенты
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Сегодня, 10 марта, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге пройдёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «РБ Лейпциг» и «Тоттенхэм». Начало матча запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

По оценке букмекеров, немецкий клуб — фаворит встречи. Поставить на «Лейпциг» можно за 1.55. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на успех команды Жозе Моуринью можно с коэффициентом 6.00 (16%). Поставить на ничейный исход матча можно за 4.65 (22%).

В первом матче в Англии «РБ Лейпциг» победил со счётом 1:0.

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