«РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм»: по какому каналу покажут матч, ставки и коэффициенты

Сегодня, 10 марта, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге пройдёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «РБ Лейпциг» и «Тоттенхэм». Начало матча запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



По оценке букмекеров, немецкий клуб — фаворит встречи. Поставить на «Лейпциг» можно за 1.55. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на успех команды Жозе Моуринью можно с коэффициентом 6.00 (16%). Поставить на ничейный исход матча можно за 4.65 (22%).



В первом матче в Англии «РБ Лейпциг» победил со счётом 1:0.



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