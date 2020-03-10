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«Валенсия» — «Аталанта»: прогнозы, ставки и коэффициенты на матч плей-офф Лиги чемпионов

«Валенсия» — «Аталанта»: прогнозы, ставки и коэффициенты на матч плей-офф Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 10 марта, в Испании пройдёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Валенсия» и «Аталанта». Начало матча запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол1».

По оценке букмекеров, фаворит поединка — итальянский клуб. Поставить на «Аталанту» можно за 2.35. Это примерно 42% вероятности. Сделать ставку на успех испанского клуба можно с коэффициентом 2.85 (34%). Поставить на ничейный исход матча можно с коэффциентом 4.00 (24%).

В первом матче итальянский клуб одержал победу со счётом 4:1.

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В испанской Примере «летучие мыши» занимают третью строчку по очкам в домашних играх.
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