«Валенсия» — «Аталанта»: прогнозы, ставки и коэффициенты на матч плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 10 марта, в Испании пройдёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Валенсия» и «Аталанта». Начало матча запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол1».



По оценке букмекеров, фаворит поединка — итальянский клуб. Поставить на «Аталанту» можно за 2.35. Это примерно 42% вероятности. Сделать ставку на успех испанского клуба можно с коэффициентом 2.85 (34%). Поставить на ничейный исход матча можно с коэффциентом 4.00 (24%).



В первом матче итальянский клуб одержал победу со счётом 4:1.



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