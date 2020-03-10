«РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм»: ставка Дениса Казанского на игру плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм».
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.10.
«Большое путешествие Жозе Моуринью на очень недружелюбную для него территорию. В Германии Моуринью проигрывает очень много, если посмотреть на его клубную статистику. Здесь ещё и «Лейпциг», который провёл невероятный первый матч.
Если помните, то у «Лейпцига» в первой игре отсутствовали сразу три центральных защитника, и так сыграть на поле соперника, не испугаться, а пойти вперёд и получить результат. Игра была просто феноменальная.
Жозе сейчас страдает. Мы видим непостоянство игры, частое отсутствие результата. Да, команда сумела переломить матч с «Бернли», но то «Бернли», а это — Лига чемпионов. Конечно, без Сона и Кейна это совсем другая история. Я обратил внимание на то, что «Лейпциг» в Лиге чемпионов регулярно пропускает у себя дома. Если мы посмотрим на последние шесть матчей в Лиге чемпионов, то в пяти немцы пропустили.
Поэтому у Жозе, которому надо рисковать и отыгрывать преимущество «Лейпцига», будут возможности и тактические находки под тактику соперника. Тем более что, если мы посмотрим на выезде Моуринью, в 10 из 12 случаев команда забивает. Думаю, что здесь просится «обе забьют» и тотал матча больше. «Лейпциг» хорош, забивной, но пропускающий. Это и шепчет нам результативную игру. Так что обе забьют и тотал больше 2,5 мяча я жду в игре в Германии», — сказал Казанский.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 10 марта 2020
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
09:59
- 9 марта 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:02
- 8 марта 2020
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00