«РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм»: ставка Дениса Казанского на игру плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.10.



«Большое путешествие Жозе Моуринью на очень недружелюбную для него территорию. В Германии Моуринью проигрывает очень много, если посмотреть на его клубную статистику. Здесь ещё и «Лейпциг», который провёл невероятный первый матч.



Если помните, то у «Лейпцига» в первой игре отсутствовали сразу три центральных защитника, и так сыграть на поле соперника, не испугаться, а пойти вперёд и получить результат. Игра была просто феноменальная.



Жозе сейчас страдает. Мы видим непостоянство игры, частое отсутствие результата. Да, команда сумела переломить матч с «Бернли», но то «Бернли», а это — Лига чемпионов. Конечно, без Сона и Кейна это совсем другая история. Я обратил внимание на то, что «Лейпциг» в Лиге чемпионов регулярно пропускает у себя дома. Если мы посмотрим на последние шесть матчей в Лиге чемпионов, то в пяти немцы пропустили.



Поэтому у Жозе, которому надо рисковать и отыгрывать преимущество «Лейпцига», будут возможности и тактические находки под тактику соперника. Тем более что, если мы посмотрим на выезде Моуринью, в 10 из 12 случаев команда забивает. Думаю, что здесь просится «обе забьют» и тотал матча больше. «Лейпциг» хорош, забивной, но пропускающий. Это и шепчет нам результативную игру. Так что обе забьют и тотал больше 2,5 мяча я жду в игре в Германии», — сказал Казанский.



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