«Валенсия» — «Аталанта»: прогноз Георгия Черданцева на ответный матч 1/8 финала ЛЧ

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Аталанта».



Ставка: меньше 4 мячей в матче за 1.82.



«Аталанта» уже почти сотворила чудо и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Осталось закрепить результат. Конечно, «Валенсия» гораздо более опытная команда. Теоретически она могла бы рассчитывать на победу с крупным счётом и проход дальше. Но «Валенсия» сама не в лучшем состоянии. Боевой состав команда вряд ли сможет собрать на этот матч.



Изучая линию, я прихожу к выводу, что можно сыграть от обратного. Всем кажется, что игра должна получиться развесёлой и удалой. Обе команды верховые и очень забивные. Но мне кажется, что «Аталанта» в этой встрече сыграет от обороны, строго, чтобы не дать «Валенсии» шанс забить быстрый гол и потом начать прессовать неопытных гостей.



Мне кажется, что Гасперини пойдёт от обратного и разочарует тех, кто будет ждать яркий футбол. Если «Аталанта» сядет глубоко в оборону, то как этот матч станет верховым? А он таковым ожидается. Порог в основных ставках не 2,5, а 3,5. То есть все ждут матч с голами. А я сыграю ТМ (3,5)», — сказал Черданцев.



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