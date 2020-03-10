«Автомобилист» — «Сибирь»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Сибирь».
Ставка: победа «Автомобилиста» с учетом ОТ за 1.40.
«Первые два матча в серии команды играли осторожно, и не было много забитых шайб. Но в третьей и четвёртой играх команды порадовали результативностью. «Автомобилисту» уже нечего было терять в прошлой игре, и команда забросила пять шайб. В этой встрече, я думаю, команды сыграют от обороны, будет борьба, а голов много не будет, но «Авто» будет больше атаковать.
Тренер «Автомобилиста» в прошлой игре перетряхнул звенья, и Павел Дацюк, который ранее играл крайнего, сыграл на этот раз центрального, плюс к нему в звено поставил возвратившегося после травмы Голышева. Итог — две первые шайбы сделало звено Дацюка, а он принял непосредственное участие в двух первых голах команды (одна шайба на его счету).
Также, как мне кажется, важным моментом стало то, что главный тренер «Сибири» разорвал своё первое звено, и это сказалось отрицательно на команде. Скорее всего, в этой игре он вернётся к финской первой тройке.
«Автомобилист» после победы в прошлом матче будет выглядеть лучше психологически, и команда потратит все силы на домашнюю игру, чтобы сократить счёт в серии. «Сибири» ещё есть куда отступать», — сказал Вуйтек.
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