«Автомобилист» — «Сибирь»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Сибирь».



Ставка: победа «Автомобилиста» с учетом ОТ за 1.40.



«Первые два матча в серии команды играли осторожно, и не было много забитых шайб. Но в третьей и четвёртой играх команды порадовали результативностью. «Автомобилисту» уже нечего было терять в прошлой игре, и команда забросила пять шайб. В этой встрече, я думаю, команды сыграют от обороны, будет борьба, а голов много не будет, но «Авто» будет больше атаковать.



Тренер «Автомобилиста» в прошлой игре перетряхнул звенья, и Павел Дацюк, который ранее играл крайнего, сыграл на этот раз центрального, плюс к нему в звено поставил возвратившегося после травмы Голышева. Итог — две первые шайбы сделало звено Дацюка, а он принял непосредственное участие в двух первых голах команды (одна шайба на его счету).



Также, как мне кажется, важным моментом стало то, что главный тренер «Сибири» разорвал своё первое звено, и это сказалось отрицательно на команде. Скорее всего, в этой игре он вернётся к финской первой тройке.



«Автомобилист» после победы в прошлом матче будет выглядеть лучше психологически, и команда потратит все силы на домашнюю игру, чтобы сократить счёт в серии. «Сибири» ещё есть куда отступать», — сказал Вуйтек.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

‎«Автомобилист» — «Сибирь»‎. Прогноз: Сятери снова будет крутиться как белка в колесе «Автомобилист» размочил счёт в серии и вернул её в Екатеринбург.