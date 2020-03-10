«РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм»: угадай победителя — получи бонус 500 рублей!
Сегодня, 10 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» примет «Тоттенхэм». Смотреть прямую видеотрансляцию игры можно будет на «Матч ТВ» с 23:00 мск. А ещё можно получить бонус от ФОНБЕТ, для этого нужно сделать точный прогноз на победителя встречи!
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