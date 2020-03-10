«РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм»: прогноз Георгия Черданцева на встречу Лиги чемпионов

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Лейпциг» — «Тоттенхэм».
Ставка: гол в первые 26 минут за 1.97.
«Из линии на этот матч очевидно, что фаворит – «Лейпциг», и интрига отсутствует. С этим сложно поспорить. Похоже, для «Тоттенхэма» сезон закончен. Смена тренера в ходе сезона ни к чему хорошему не привела. В межсезонье команду ожидают большие перемены. Ко всем проблемам Моуринью добавились ещё и травмы. Без Кейна и корейца играть в атаке сложно.
Если и искать что-то интересное в линии, то отталкиваться нужно от «Лейпцига». Команда в шикарной форме, играет результативно, здорово, интересно. Я бы выбирал быстрый гол в матче: ни одна из команд не играет в закрытый футбол, так что это вполне реально.
Также хороший вариант – «Лейпциг» забьёт в обоих таймах. Он чуть более рискованный. Поэтому я всё же возьму быстрый гол с 1-й по 26-ю минуту», — сказал Черданцев.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 10 марта 2020
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
09:59
- 9 марта 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30