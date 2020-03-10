«РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм»: прогноз Георгия Черданцева на встречу Лиги чемпионов

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Лейпциг» — «Тоттенхэм».



Ставка: гол в первые 26 минут за 1.97.



«Из линии на этот матч очевидно, что фаворит – «Лейпциг», и интрига отсутствует. С этим сложно поспорить. Похоже, для «Тоттенхэма» сезон закончен. Смена тренера в ходе сезона ни к чему хорошему не привела. В межсезонье команду ожидают большие перемены. Ко всем проблемам Моуринью добавились ещё и травмы. Без Кейна и корейца играть в атаке сложно.



Если и искать что-то интересное в линии, то отталкиваться нужно от «Лейпцига». Команда в шикарной форме, играет результативно, здорово, интересно. Я бы выбирал быстрый гол в матче: ни одна из команд не играет в закрытый футбол, так что это вполне реально.



Также хороший вариант – «Лейпциг» забьёт в обоих таймах. Он чуть более рискованный. Поэтому я всё же возьму быстрый гол с 1-й по 26-ю минуту», — сказал Черданцев.



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