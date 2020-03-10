Во сколько играют «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм», где смотреть и какой прогноз на матч ЛЧ

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» примет «Тоттенхэм» 10 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».



Прогноз «Чемпионата»: «РБ Лейпциг» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.04.



Без Гарри Кейна и Сона подопечным Жозе Моуринью критически не хватает остроты. В Лейпциге так или иначе придётся раскрываться и искать счастья в атаке, однако позиционное нападение не работает даже на фоне аутсайдеров чемпионата Англии. «Быки» же прекрасно чувствуют себя в переходных фазах и хороши на пространстве.



Кейн и Сон по-прежнему остаются вне заявки, особых вариантов у тренерского штаба нет. Скорее всего, с первых минут в группе атаки появятся Эрик Ламела, Джовани Ло Чельсо, Деле Алли и Лукас Моура. Накануне «ТТХ» применил ротацию в гостевом матче АПЛ с «Бёрнли»: Моура, Ло Чельсо и Серж Орье вышли на замену, а Гарри Уинкс остался в запасе.



Ничего хорошего из этого не вышло. Лондонцы с трудом заполучили ничью (1:1), а по созданным моментам даже уступили середняку АПЛ. Единственный гол с пенальти забил Деле Алли. Вновь нужно отметить Уго Льориса, совершившего шесть сейвов. В Германии его определённо ждёт ещё один непростой вечер.



Разумеется, «РБЛ» будет явным фаворитом: команда по праву победила на чужом поле, а теперь играть придётся перед родными трибунами. У «Тоттенхэма» по-прежнему проблемы с составом, а главное — вариантов у него не осталось, рано или поздно надо будет идти вперёд большими силами.



Однако букмекеры прекрасно понимают расклад: на проход немецкого клуба в четвертьфинал Лиги чемпионов дают смешной коэффициент 1.18, а на победу во втором поединке — скромные 1.58. Пожалуй, при таких коэффициентах лезть в исход нет смысла. Неплохо смотрится разве что 1Х + ТБ 2.5 мяча за 2.04.



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