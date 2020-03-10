«Динамо» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матч серии 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина «Динамо» — «Спартак».



Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.60.



«Серия эта пришла к своему закономерному экватору, то есть к счёту 2-2 после четырёх матчей. Правда, шла она к этому путём несколько более извилистым, чем предполагалось изначально. Причём извилистым настолько, что после второго матча пошатнулась вера в творческое величие Знарка. Но вера была восстановлена после четвёртого матча вместе с надеждой и любовью.



И что мы теперь имеем с этого гуся, кроме шкварок? На мой взгляд, мы имеем тот самый случай, когда победитель пятого матча серии просто обязан будет забрать всю серию. Правда, в третью подряд победу красно-белых как-то совсем не верится. Ну не та команда «Спартак», чтобы по любому сопернику пройтись с шутками и прибаутками. Одна победа, другая – это ещё куда ни шло. Но выигрыши в промышленных количествах – это не про «Спартак», извините.



То есть в пятом матче вырисовывается третья динамовская победа. К тому же «Спартак» после двух выматывающих (прежде всего в нервном плане) побед просто не может не расслабиться, что бы там ни говорил Знарок и как бы ни бросался в раздевалке тяжёлыми предметами. Крикунов же тоже проведёт соответствующую работу и тоже накрутит хвосты своим игрокам. И получим мы весы, качнувшиеся в другую сторону, то есть в сторону бело-голубой победы.



Я за «Динамо» не болею, просто остаюсь реалистом. А реализм требует от меня признания реалий. Поэтому «Динамо» победит, в упорном матче и с минимальным счётом. Возможно даже в овертайме», — сказал Лебедев.



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