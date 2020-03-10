«РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм»: прогноз Егора Титова на встречу 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: победа «РБ Лейпциг» минимум в 2 мяча за 2.50.



«Нет у «Тоттенхэма» двух ведущих игроков в группе атаки. Речь о корейце Соне и Харри Кейне. По сути, нападающих и не осталось. Наверное, будут играть с Алли на острие. Большие проблемы у лондонцев с составом, да и с игрой тоже. Хотя это, в принципе, связано. Конечно, если не брать домашний матч Лиги чемпионов против «Лейпцига», «Тоттенхэм» регулярно забивает. И можно сказать, что немецкий клуб не славится обороной. Но очень большое преимущество у «Лейпцига» в организации игры, организации атакующих действий. Ну и на данный момент по качеству атаки немцы гораздо сильнее «Тоттенхэма», как мне кажется.



Не думаю, что мы здесь увидим возвращение «Тоттенхэма», как в противостоянии с «Аяксом» минувшей весной. «Лейпциг» очень хорош, да и лондонцы без главных звезд. Так что уверен в легкой победе немцев, думаю, минимум в два мяча», — сказал Титов.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм». Прогноз: Вернер и Шик выбьют Моуринью из Лиги чемпионов «Шпоры» попытаются спастись в Лейпциге без Гарри Кейна и Сона.