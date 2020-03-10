«Динамо» — «Спартак»: прогноз Владимира Вуйтека на игру плей-офф Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Динамо» — «Спартак».
Ставка: победа «Динамо» с учётом ОТ за 1.55.
«Это будет огненная игра, как, собственно, и четыре предыдущие. «Спартак» немного удивил, хорошо сыграв в прошлом матче. Благодаря этой победе он смог сравнять счёт в серии. Хотя по-прежнему у «Спартака» много невынужденных ошибок и совсем необязательных удалений. Но бригады меньшинства красно-белых сыграли здорово, позволив первой пятёрке «Динамо» забросить в большинстве только одну шайбу. Хотя у «Динамо» было много попыток игр в большинстве.
«Динамо» по ходу матча уступало в три шайбы, в третьем периоде команда билась, боролась, «Спартаку» было тяжело отбиваться. В этой игре также будет борьба от самого начала и до конца. Я по-прежнему поставлю на «Динамо», но может быть так, что игра завершится в дополнительное время. «Спартак», конечно, хорошо разобрал то, как нейтрализовывать звено Яшкина — Шипачёва, но всё время этого делать невозможно.
Пока в серии сложилась ситуация таким образом, что команда которая играет дома, побеждает. Так что ставлю на хозяев», — сказал Вуйтек.
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