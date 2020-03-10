«Валенсия» — «Аталанта»: ставка Александра Вишневского на игру Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Валенсия» — «Аталанта».



Ставка: гол с 1-й по 30-ю минуты за 1.65.



«Аталанта» великолепно реализовывала свои голевые возможности, которые возникали именно потому, что к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» осталась сразу без двух центральных основных защитников. Их сменщики смотрелись плохо. Вообще, травма Гарая, лучшего центрального защитника «Валенсии», конечно, стала сильным ударом. Второй центральный защитник Паулиста уже вернулся в строй. Он сыграет в ответной встрече. Но без Гарая оборона «Валенсии» перестала быть такой крепкой, какой она была с бывшим игроком «Зенита». «Валенсия» пропускает очень много в последний месяц, после того, как Гарай травмировался.



Можно ли отыграть 3:0 для «Валенсии»? Можно было бы, если бы «Валенсию» вперед гнали бы трибуны. Но, к большому сожалению, матч пройдет без зрителей. «Валенсия» до последнего будет пытаться выбирать право для владельцев абонементов посетить этот матч. Возможно, это и случиться, но полного стадиона мы не увидим. Скорее всего, игра пройдет полностью без зрителей.



Это все очень несправедливо по отношению к «Валенсии». Когда надо под заказ выигрывать 3:0 или 4:1, чтобы перевести игру в дополнительное время, то в такой ситуации важен кураж, важна поддержка зрителей. Переполненная «Месталья» могла бы помочь «Валенсии» совершить это чудо.



К сожалению, из-за коронавируса матч пройдет без зрителей, что очень несправедливо по отношению к «Валенсии». У «Аталанты» в первом матче были зрителей, а у «Валенсии» — нет. Причем, если бы «Валенсия» играла против любой другой команды, кроме «Аталанты», то матч был бы со зрителями. Потому что проведение матча при пустых трибунах обусловлено тем, что соперник — это команда из севера Италии. Если бы «Валенсия» играла против «Наполи» или любой не итальянской команды, то трибуны были бы полные и они несли бы команду вперед. Случись там быстрый гол, то «Валенсия» получила бы какие-то шансы отыграться. Тем более что «Аталанта» — это команда, которая многое позволяет, ввязывается в обоюдоострую игру. Все матчи «Аталанты» результативные.



Еще стоит обратить внимание, что после первой игры, которую «Аталанта» выиграла со счетом 4:1, она провела в чемпионате Италии всего один матч из-за постоянных переносов. Это была победа над «Лечче» со счетом 7:2. «Валенсия» за это время провела три матча: 1 победа, 1 ничья и поражение.



На что тут можно поставить? Логично ожидать большое количество голов, но я боюсь, что если «Валенсия» пропустит или долго будет держаться счет 0:0, то у валенсийцев могут опуститься руки, так как играть при пустых трибунах — это совсем не то. Если после первого тайма будет понятно, что у «Валенсии» шансы на отыгрыш не увеличились, то я боюсь, что «Валенсия» не то, чтобы может забить на игру — ведь на кону стоят большие деньги — но концовка может быть не такой острой. Тем более что «Аталанта» может в конце уже отбывать номер и избегать желтых карточек перед четвертьфиналом. Может быть концовка и не будет острой, и не факт, что команды наиграют на тоталы больше, которые здесь напрашиваются.



Но, на все ставки здесь ничтожно низкие коэффициенты: обе забьют, обе забьют и ТБ (2,5), голы в обоих таймах. Эти три идеи первыми пришли мне в голову, но коэффициенты очень низкие. С чуть большим коэффициентом я порекомендую вам другую ставку. Я поставлю на гол в первые 30 минут. «Валенсия» с первых же минут будет рисковать. Что ей остается делать? «Аталанта» — это команда, которая очень хорошо проводит контратаки. Кто-нибудь в начале матча все же сможет забить. Нет смысла «Валенсии» как-то экономить силы. Нужно бежать вперед, играть ва-банк, чтобы отыгрывать три мяча, а ведь времени мало.



Я думаю, что в этой игре будет ранний гол, то есть в первые 30 минут. Коэффициент 1,65. Это то лучшее, что я нашел в букмекерских конторах на этот матч», — сказал Вишневский.



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