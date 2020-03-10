«Валенсия» — «Аталанта»: ставка Александра Неценко на матч Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Валенсия» — «Аталанта».



Ставка: «Аталанта» не проиграет и обе забьют за 2.10.



«После разгрома в Милане «летучие мыши» имеют минимальные шансы на сенсацию. Тем более испанцы по-прежнему не могут закрыть больничный массе ведущих игроков, включая Макси Гомеса, Коклена и Родриго. А ведь опять будет отбывать дисквалификацию Габриэл. Да, конечно, испанцы попытаются исправиться и пойдут вперёд в поисках голов. И наверняка забьют, но эмоций им не хватит, ведь матч пройдёт при пустых трибунах.



«Аталанта», в отличие от «Валенсии», отдыхала и не играла в минувшие выходные, её атакующий запал никуда не делся. Сомневаюсь, что Гасперини как-то сможет убедить команду слишком сильно беречь силы к «Лацио». Наверняка весь потенциал «Аталанта» демонстрировать не станет, но «Валенсию» на контратаках точно поймает и забьёт не меньше, чем испанцы. У бергамасков 6 побед в 7 последних матчах и 30 забитых голов.



«Валенсия» может похвастать хорошей домашней формой, но и «Аталанта» очков в Серии А на выезде набирает больше, чем на своём поле. Её фактором пустой «Местальи» не смутить. У испанцев 1 победа в последних 7 матчах. «Аталанта» не наелась Лигой чемпионов. Думаю, она не уступит», — сказал Неценко.



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