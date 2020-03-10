«РБ Лейпциг» – «Тоттенхэм»: прогноз Жорди Гратакоса на встречу плей-офф ЛЧ

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Лейпциг» – «Тоттенхэм».
Ставка: точный счет 2:0 за 6.25.
«Лейпциг» повысил свои шансы на проход, победив в гостях со счётом 1:0. У «шпор» большие проблемы с составом: под вопросом участие Сона, отсутствуют Кейн, Сиссоко, Дэвис и Бергвейн, а игра в обороне мягко сказать не впечатляет.
Немцы показывают очень хорошую командную игру. В первой встрече они были явно лучше и создали больше моментов. В хорошей форме Тимо Вернер, есть новичок Дани Ольмо, перешедший из «Динамо Загреб».
Фактор домашнего поля поможет «Лейпцигу», немецкая команда должна без проблем выигрывать этот матч. Всё-таки этот «Тоттенхэм» не так хорош, как в прошлом сезоне при Почеттино», — сказал Гратакос.
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