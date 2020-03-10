«Динамо» – «Спартак»: прогноз Александра Кожевникова на дерби КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч 1-го раунда Кубка Гагарина «Динамо» – «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» в матче за 2.45.



«Думаю, что победит снова «Спартак». Сейчас психологическое преимущество на их стороне. Матч во многом решающий, так как счет в серии в настоящее время равный — 2:2. Кто вперед выйдет, тому и проще будет выйти в следующий раунд.



Динамовцы выглядят несколько интереснее по сравнению со своим оппонентом. А красно-белые — команда очень упрямая, напористая. Я даже так вам скажу: я знаю, что победят бело-голубые, но хочу рискнуть и поставить на успех в этом противостоянии подопечных Олега Знарка. Причем, в основное время, на мой взгляд, исход поединка решен не будет. Потребуется как минимум один дополнительный полноценный период провести на льду обоим коллективам. Может быть, даже все двадцать минут. И только под занавес четвертого периода исход будет решен.



Не факт, что подопечные Владимира Крикунова подсядут. Они и правда сильнее. А вот какова будет реализация, удача и прочие моменты — мы с вами посмотрим. Но ведь и «Спартаку» повезло — с 0:2 они уже ушли. Однако у них, в отличие от бело-голубых, нет в коллективе лидеров. У «Динамо» хотя бы одна пятерка есть, и она играет, тогда как у «Спартака» нет просто никого.



У Динамовцев в обороне небольшая плешь — два защитника в лазарете, а у красно-белых полная обойма бойцов и ни единого травмированного хоккеиста. А это для плей-офф фактор если не решающий, то немаловажный», — сказал Кожевников.



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