«Валенсия» – «Аталанта»: прогноз Жорди Гратакоса на встречу Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Валенсия» – «Аталанта».



Ставка: «Валенсия» выиграет и не пропустит за 6.75.



«У «Аталанты» солидное преимущество после первого матча (4:1), но «Валенсия» обязательно поборется, им необходимо совершить этот камбэк! «Летучие мыши» обладают прекрасным составом, который способен на подвиги.



Бергамаски в этом сезоне блистают ещё ярче, чем в прошлом. Постоянные победы с разницей в пять мячей, а совсем недавно они в гостях разнесли «Лечче» со счётом 7:2. Гасперини давно вписал себя в историю этого небольшого клуба, но почему бы не пойти дальше?



Предстоит непростой матч, гости не могут похвастать хорошей обороной, поэтому «Валенсия» имеет шанс на нужный результат. У испанцев есть одно большое преимущество – опыт, это и может решить исход противостояния», — сказал Гратакос.



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