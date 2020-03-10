«Валенсия» – «Аталанта»: прогноз Жорди Гратакоса на встречу Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Валенсия» – «Аталанта».
Ставка: «Валенсия» выиграет и не пропустит за 6.75.
«У «Аталанты» солидное преимущество после первого матча (4:1), но «Валенсия» обязательно поборется, им необходимо совершить этот камбэк! «Летучие мыши» обладают прекрасным составом, который способен на подвиги.
Бергамаски в этом сезоне блистают ещё ярче, чем в прошлом. Постоянные победы с разницей в пять мячей, а совсем недавно они в гостях разнесли «Лечче» со счётом 7:2. Гасперини давно вписал себя в историю этого небольшого клуба, но почему бы не пойти дальше?
Предстоит непростой матч, гости не могут похвастать хорошей обороной, поэтому «Валенсия» имеет шанс на нужный результат. У испанцев есть одно большое преимущество – опыт, это и может решить исход противостояния», — сказал Гратакос.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 10 марта 2020
-
19:00
-
18:56
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
09:59
- 9 марта 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30