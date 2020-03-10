Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Валенсия» – «Аталанта»: прогноз Жорди Гратакоса на встречу Лиги чемпионов

«Валенсия» – «Аталанта»: прогноз Жорди Гратакоса на встречу Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Валенсия» – «Аталанта».

Ставка: «Валенсия» выиграет и не пропустит за 6.75.

«У «Аталанты» солидное преимущество после первого матча (4:1), но «Валенсия» обязательно поборется, им необходимо совершить этот камбэк! «Летучие мыши» обладают прекрасным составом, который способен на подвиги.

Бергамаски в этом сезоне блистают ещё ярче, чем в прошлом. Постоянные победы с разницей в пять мячей, а совсем недавно они в гостях разнесли «Лечче» со счётом 7:2. Гасперини давно вписал себя в историю этого небольшого клуба, но почему бы не пойти дальше?

Предстоит непростой матч, гости не могут похвастать хорошей обороной, поэтому «Валенсия» имеет шанс на нужный результат. У испанцев есть одно большое преимущество – опыт, это и может решить исход противостояния», — сказал Гратакос.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Валенсия» — «Аталанта». Прогноз: команда Черышева обложит штрафную площадь итальянцев
В испанской Примере «летучие мыши» занимают третью строчку по очкам в домашних играх.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020