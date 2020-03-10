«Хьюстон» — «Миннесота»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/2020 «Хьюстон» — «Миннесота».



Ставка: ТБ 239 очка за 1.58.



«Это 4-я встреча команд в сезоне. 3 предыдущих противостояния выиграли «Рокетс»: 17 ноября и 25 января в Миннеаполисе — 125:105 и 131:124, 12 января в Хьюстоне — 139:109.



«Хьюстон» занимает 6-е место на Западе, 39 побед и 24 поражения. Разница очков — 118,1:114,4. У «Рокетс» 4 поражения подряд; статистика дома 21-10. В команде тренера Майка Д’Антони чувствительные потери. Не играют сразу два важных для ротации атакующих защитника Эрик Гордон и Бен Маклемор, а также центровой Айзея Хартенштайн. В предыдущем матче стартовая пятерка была такая: разыгрывающий Расселл Уэстбрук, атакующий защитник Джеймс Харден, легкий форвард Дэньюэл Хаус, мощный форвард Роберт Ковингтон, центровой Пи Джей Такер.



В ротации появлялись: разыгрывающий Остин Риверс, атакующий защитник Табо Сефолоша, нападающие Джефф Грин, ДеМарре Кэрролл и Бруно Кабокло. До центрового Тайсона Чендлера дело не дошло. «Хьюстон» занимает 2-е место по результативности, 29-е место по ассистам (21,4), 13-е место по подборам (45,1), 20-е место по защите. К концу сезона достаточно сложно играть в супербыстрый баскетбол с огромным количеством трехочковых бросков. Тем более что оба лидера — Харден и Уэстбрук — проводят на площадке по 34+ минуты в каждом матче.



«Миннесота» идет 14-й на Западе, 19 побед и 44 поражения. Разница очков — 113,3:117,6. Последние 10 игр — 3-7, в гостях 11-20. В команде тренера Райана Сондерса все потери в передней линии. Не играют центровой Карл-Энтони Таунс, мощные форварды Джарред Вандербилт и Омари Спеллмен, лёгкий форвард Келан Мартин. В предыдущей встрече стартовая пятерка выглядела так: разыгрывающий Д’Анджело Расселл, атакующий защитник Малик Бизли, легкий форвард Джош Окоги, мощный форвард Хуанчо Эрнангомес, центровой Наз Рид.



В ротации выходили: разыгрывающий Джордан МакЛафлин, атакующий защитник Джейлен Ноуэлл, нападающие Джарретт Калвер, Джеймс Джонсон и Джейк Лэйман. Отмечу Расселла, Бизли и Джонсона, сыгравших на высоком уровне. Без Таунса и Вандербилта страдает и результативность, и подбор», — сказал Гомельский.



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