«Даллас» — «Рейнджерс»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Даллас» — «Рейнджерс».



Ставка: минимум 6 шайб в матче за 2.00.



«Даллас» не находится на правильной волне, проиграв пять матчей подряд: в гостях — «Бостону» (3:4), «Сент-Луису» (3:4 по буллитам), дома «Эдмонтону» (1:2 ОТ), в гостях «Нэшвиллу» (0:2), дома «Нэшвиллу» (0:1). Лишь одна заброшенная шайба в последних трех матчах – это кошмар. Да и Александр Радулов приболел.



Но у «Далласа» такой запас очков (82 в 68), что, даже несмотря на жуткий кризис, они в плей-офф попадают. Девятым на Западе идет «Ванкувер» (76 в 68). Хотя если так и дальше будет продолжаться, то «Старз» могут выпасть из гнезда.



«Рейнджерс» (76 в 68) решают свои дела на Востоке. Можно ли попасть в плей-офф? Да, для этого нужно тянуться к идущей восьмой «Каролине» (79 в 67). И обязательно брать победу в Техасе. Хотя в последних пяти матчах «Рейнджерс» победили лишь один раз. Разница шайб в этих пяти играх — 16:24. Это впечатляет.



Эти команды играли в феврале, и тогда «Даллас» победил в «Мэдисон Сквер Гарден» (5:3).



2,00 – я бы поверил в то, что тотал в этом матче будет больше (5,5) в основное время. Да, атака «Старз» барахлит, но их должно прорвать. А у «Рейнджерс» в обороне всегда был проходной двор, и теперь им нужно тужиться в атаке. Отступать некуда», — сказал Лысенков.



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