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Россия — Дания: когда состоится матч Евро-2020, место проведения, как добраться

Россия — Дания: когда состоится матч Евро-2020, место проведения, как добраться
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С 12 июня по 12 июля 2020 года будет проходить чемпионат Европы по футболу. Сборная России в финальной части турнира попала в группу B, где выступят также команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Третий матч на турнире команда Станислава Черчесова проведёт 22 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен». Соперником сборной России станет команда Дании. Начало встречи запланировано на 21:00 мск.

По оценке букмекеров, датчане — фавориты матча. Поставить на их победу можно за 2.10, это примерно 45% вероятности. Сделать ставку на сборную России предлагается с коэффициентом 3.80 (25%). На ничью можно поставить за 3.25 (30%).

Добраться в Копенгаген из России можно самолётом, на поезде через Берлин и Гамбург, автобусом через Берлин или на машине. Расстояние от Москвы до Копенгагена составляет 2204 километра.

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