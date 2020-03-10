Клиент БК угадал счёт первого тайма в матче «Спартак» — ЦСКА с коэффициентом 80.00

Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ сделал ставку типа ординар на сумму 1 тыс. рублей на футбольный матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» — ЦСКА. Игрок выбрал точный счёт 2:2 в первом тайме за коэффициент 80.00.
Уже на четвёртой минуте встречи Зелимхан Бакаев вывел красно-белых вперёд. Через десять минут Эсекьель Понсе удвоил преимущество хозяев.
«Армейцы» отыгрались ещё до перерыва: Игорь Дивеев и Ильзат Ахметов сравняли счёт в матче. Первый тайм завершился вничью 2:2, и ставка зашла. С 1 тыс рублей клиент БК получил 80 тыс рублей.
Отметим, что во второй 45-минутке соперники обошлись без голов. В добавленное время оставшийся в меньшинстве «Спартак» победил со счётом 3:2 благодаря голу Джордана Ларссона.
В полуфинале Кубка России красно-белые сыграют с «Зенитом».
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