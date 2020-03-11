«Ливерпуль» — «Атлетико»: по какому каналу покажут матч, прогнозы и ставки
Сегодня, 11 марта, в Англии пройдёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Атлетико». Начало матча запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
По оценке букмекеров, фаворит поединка — английский клуб. Поставить на «Ливерпуль» можно за 1.55. Это примерно 63% вероятности. Сделать ставку на успех испанского клуба можно с коэффициентом 7.25 (13%). Поставить на ничейный исход матча можно с коэффициентом 4.10 (24%).
В первом матче испанский клуб на своём поле одержал победу со счётом 1:0.
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В Испании мадридцы победили со счётом 1:0. Теперь их ждут долгие 90 минут.
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