«ПСЖ» — «Боруссия»: когда играют, где покажут матч, какие ставки и коэффициенты на ЛЧ

Сегодня, 11 марта, во Франции пройдёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Боруссия». Начало матча запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».



По оценке букмекеров, фаворит поединка — французский клуб. Поставить на «ПСЖ» можно за 1.85. Это примерно 53% вероятности. Сделать ставку на успех немецкого клуба можно с коэффициентом 3.90 (25%). Поставить на ничейный исход матча можно с коэффициентом 4.55 (22%).



В первом матче немецкий клуб на своём поле одержал победу со счётом 4:1.



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