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«Атлетико» — «Ливерпуль»: прогнозы, ставки и коэффициенты на матч плей-офф Лиги чемпионов

«Атлетико» — «Ливерпуль»: прогнозы, ставки и коэффициенты на матч плей-офф Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 11 марта, в Англии пройдёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Атлетико». Начало матча запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

По оценке букмекеров, фаворит поединка — английский клуб. Поставить на «Ливерпуль» можно за 1.55. Это примерно 63% вероятности. Сделать ставку на успех испанского клуба можно с коэффициентом 7.25 (13%). Поставить на ничейный исход матча можно с коэффициентом 4.10 (24%).

В первом матче испанский клуб на своём поле одержал победу со счётом 1:0.

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