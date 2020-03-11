«ПСЖ» — «Боруссия»: прогнозы, ставки и коэффициенты на матч 1/8 финала ЛЧ
Сегодня, 11 марта, во Франции пройдёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Боруссия». Начало матча запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».
По оценке букмекеров, фаворит поединка — французский клуб. Поставить на «ПСЖ» можно за 1.85. Это примерно 53% вероятности. Сделать ставку на успех немецкого клуба можно с коэффициентом 3.90 (25%). Поставить на ничейный исход матча можно с коэффициентом 4.55 (22%).
В первом матче немецкий клуб на своём поле одержал победу со счётом 4:1.
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Из-за угрозы распространения коронавируса ответный матч на «Парк Де Пренс» пройдёт при пустых трибунах.
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