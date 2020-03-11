«ПСЖ» — «Боруссия»: когда матч, на каком канале смотреть, какой прогноз

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сегодня, 11 марта, французский «ПСЖ» примет немецкую «Боруссию Д». Начало игры — в 23:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».
Прогноз «Чемпионата»: ИТМ 2 мяча «ПСЖ» за коэффициент 2.08.
«ПСЖ» у себя дома считается фаворитом вне зависимости от того, с кем играет. Однако из-за опасности распространения коронавируса матч пройдёт при пустых трибунах. И парижане, и дортмундцы привыкли играть при аншлагах, но большей потерей это станет скорее для хозяев.
Французы непременно постараются сразу осадить ворота «Боруссии», но немцы значительно подправили игру в обороне по сравнению с началом сезона. За последние четыре матча в Бундеслиге Роман Бюрки доставал мяч из сетки лишь один раз — в предыдущем поединке против крепкой «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.
Преимущество крохотное, но это может даже пойти на пользу. При форе в один мяч даже минимальная потеря концентрации может дорого обойтись. Ждём от гостей внимательной игры и ловких вертикальных атак в случае обрезов парижан в центре поля. Имеет смысл рассмотреть ИТМ 2 мяча «ПСЖ» за коэффициент 2.08. Игра получится скорее нервной, чем сверхрезультативной — слишком уж многое на кону.
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