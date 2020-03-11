Во сколько играют «Ливерпуль» — «Атлетико», где смотреть и какой прогноз на матч ЛЧ

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» примет «Атлетико» 11 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».



Прогноз «Чемпионата»: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 2.00.



На «Энфилде» англичане сейчас будут идти фаворитами в матче с любым клубом мира. Результаты в последнее время просели, но ничего страшного не случилось: долгожданный чемпионский титул уже никуда не денется, а с кубками у Юргена Клоппа в Англии и прежде категорически не ладилось.



Собственно, даже февральский спад часто случается с командами немца. Просто на этот раз он проявился чуть позже, поскольку в АПЛ была двухнедельная пауза. В остальном расклад нормальный: дефицит в один мяч на «Энфилде» — это вполне рабочая ситуация. После 0:3 от «Барселоны» на «Камп Ноу» мерсисайдцев вряд ли можно чем-то напугать.



Проблема в другом — сразу несколько значимых исполнителей рискуют пропустить ответный матч из-за травм. Речь про Алиссона, Джордана Хендерсона и Эндрю Робертсона. Спешить хозяевам особенно некуда: для дополнительного времени хватит одного мяча. Если «матрасники» забьют, дополнительного времени точно не будет, а хозяевам нужно будет отличиться минимум трижды.



Раскрываться раньше времени опасно, потому что убегать в контратаки и решать на пространстве АТМД умеет. В первой игре он несколько раз простил, однако рассчитывать на повторение щедрости несколько наивно. Поэтому суперборьбы в дебюте мы не ждём. Скорее всего, англичане спокойно приберут мяч и начнут постепенно нагнетать давление у чужой штрафной площади.



На наш взгляд, гостям будет сложно выстоять. Мерсисайдцы чертовски злы после недавних неудач, и матч с мадридцами фактически становится для них главным в сезоне. В случае вылета из Лиги чемпионов оставшаяся часть превратится в формальность: с АПЛ всё понятно, а из Кубков команда вылетела.



Соответственно, ждём от хозяев борьбы с первой и до последней минуты. Проход «Ливерпуля» идёт за 2.02, но мы предпочтём заиграть П1 с форой (-1) за 2.00. Коэффициент практически одинаков, зато подстрахуемся на случай победы хозяев со счётом 2:1 (или даже 3:2), при которой дальше пройдут испанцы.



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