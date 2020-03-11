Во сколько играют «ПСЖ» — «Боруссия», где смотреть и какой прогноз на матч Лиги чемпионов

В ответном матче одной восьмой финала Лиги чемпионов 11 марта французский «ПСЖ» примет немецкую «Боруссию Д». Начало игры — в 23:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».



Прогноз «Чемпионата»: ИТМ 2 мяча «ПСЖ» за коэффициент 2.08.



«ПСЖ» у себя дома считается фаворитом вне зависимости от того, с кем играет. Однако из-за опасности распространения коронавируса матч пройдёт при пустых трибунах. И парижане, и дортмундцы привыкли играть при аншлагах, но большей потерей это станет скорее для хозяев.



Французы непременно постараются сразу осадить ворота «Боруссии», но немцы значительно подправили игру в обороне по сравнению с началом сезона. За последние четыре матча в Бундеслиге Роман Бюрки доставал мяч из сетки лишь один раз — в предыдущем поединке против крепкой «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.



Преимущество крохотное, но это может даже пойти на пользу. При форе в один мяч даже минимальная потеря концентрация может дорого обойтись. Ждём от гостей внимательной игры и ловких вертикальных атак в случае обрезов парижан в центре поля. Имеет смысл рассмотреть ИТМ 2 мяча «ПСЖ» за коэффициент 2.08. Игра получится скорее нервной, чем сверхрезультативной — слишком уж многое на кону.



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«ПСЖ» — «Боруссия Д». Прогноз: Мбаппе, Неймар и Холанд развеселят зрителей у мониторов Из-за угрозы распространения коронавируса ответный матч на «Парк Де Пренс» пройдёт при пустых трибунах.