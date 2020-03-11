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23:00 Мск
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«ПСЖ» — «Боруссия»: где будет трансляция, какие ставки и прогнозы на матч ЛЧ

«ПСЖ» — «Боруссия»: где будет трансляция, какие ставки и прогнозы на матч ЛЧ
Ставки / Прогнозы 0

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский «ПСЖ» принимает немецкую «Боруссию Д». Начало — в 23:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».

Прогноз «Чемпионата»: ИТМ 2 мяча «ПСЖ» за коэффициент 2.08.

«ПСЖ» дома считается фаворитом вне зависимости от того, с кем играет. Однако из-за опасности распространения коронавируса матч пройдёт при пустых трибунах. И парижане, и дортмундцы привыкли играть при аншлаге, но большей потерей это станет, скорее, для хозяев.

Французы непременно постараются сразу осадить ворота «Боруссии», но немцы значительно подправили игру в обороне по сравнению с началом сезона. За последние четыре матча в Бундеслиге Роман Бюрки доставал мяч из сетки один раз — в предыдущем матче, с крепкой «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.

Преимущество крохотное, но это может сослужить пользу. При форе в один мяч даже минимальная потеря концентрации может дорого обойтись. Ждём от гостей внимательной игры и ловких вертикальных атак в случае обрезов парижан в центре поля. Имеет смысл рассмотреть ИТМ 2 мяча «ПСЖ» за коэффициент 2.08. Игра получится, скорее, нервной, чем сверхрезультативной, слишком уж многое на кону.

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Из-за угрозы распространения коронавируса ответный матч на «Парк Де Пренс» пройдёт при пустых трибунах.
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