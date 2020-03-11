«Ливерпуль» – «Атлетико»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Ливерпуль» – «Атлетико Мадрид».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.86.



«Одна из самых ожидаемых игр Лиги чемпионов. «Ливерпуль» находится в загадочном состоянии: вроде бы команда провела выдающийся сезон, но при этом стали случаться неприятности и произошло несколько поражений. Игра с «Атлетико» не то чтобы определяющая, но очень важная по эмоциям от Лиги чемпионов.



Понятное дело, что в чемпионате Англии «Ливерпуль» уже чемпион, но для «Атлетико» сейчас Лига чемпионов это такая лакмусовая бумажка. Если у «Ливерпуля» есть чемпионат Англии, где он проводит блестящий сезон, то у «Атлетико» такого турнира нет, у «матрасников» не всё хорошо в Испании.



Поэтому я думаю, что для «Атлетико» этот матч важнейший, матч не на жизнь, а на смерть. Учитывая первый матч в Мадриде, «Атлетико» постарается закрыть игру и будет играть максимально аккуратно. Не думаю, что «Ливерпуль» сумеет порадовать нас каким-то искромётным футболом, забив 3-4 мяча. Скорее всего, «Атлетико» сумеет сдержать соперника, поэтому не исключено, что мерсисайдцы забьют только один или два мяча. Поэтому мой прогноз — тотал меньше 2.5, учитывая, что «Атлетико» будет играть на ничью», — сказал Арустамян.



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