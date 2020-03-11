«ПСЖ» — «Боруссия»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на ответный матч «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
Ставка: гол Мбаппе за 2.00.
«Коронавирус, к сожалению, всё испортил – матч пройдёт без зрителей. Я думаю, что для этих команд это трагическая потеря, так как они питаются энергией от зрителей. «Боруссия» после домашней победы тоже рассчитывала, что её поддержат болельщики в Париже. Но чему быть, того не миновать.
Мне кажется, что в сложившейся ситуации нужно говорить не о результате матча, а больше о какие-то конкретных событиях в нём. Очень хорошая ставка – Килиан Мбаппе забьёт с коэффициентом 2,0. Ещё одна прекрасная ставка, с учётом того, что команды играют неаккуратно в обороне, то, что в этом матче случится пенальти с коэффициентом 2,71.
О результате говорить не приходится, он уходит на второе место – для каждой из команд будет испытанием выход на этот матч», — сказал Андронов.
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