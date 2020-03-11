«Ливерпуль» — «Атлетико»: ставка Константина Генича на матч плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на ответный матч «Ливерпуль» — «Атлетико Мадрид» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: проход «Атлетико» за 1.75.



«Многие считают, что преимущество 1:0 в пользу «Атлетико» ничего не значит и у себя на «Энфилде» «Ливерпуль» и не такие счета отыгрывал. Чего стоит только матч против «Барселоны», но «Ливерпуль» после двухнедельной паузы, которая была в английском футболе, тяжеловато выглядит. Было поражение от «Уотфорда», с «Борнмутом» одержали волевую победу. Было видно, что «Ливерпуль» находится не в том тонусе, который был присущ команде в первой части сезона. Совсем скоро «Ливерпуль» станет чемпионом, поэтому все силы будут брошены на Лигу чемпионов – хочется подтвердить статус победителя и пройти в чемпионате как можно дальше.



У «Атлетико» свои планы. Сейчас «Атлетико» наоборот на ходу – команда забивает, но при этом регулярно пропускает. Феликс показал очень хорошую игру в матче против «Севильи», а у «Ливерпуля» травмирован основной голкипер Алисон, чем «Атлетико» может воспользоваться. Я думаю, что Симеоне, как опытнейший стратег, имеет план на эту игру – постараться быстро «Ливерпулю» забить, а три мяча мадридцам в нынешнем сезоне ещё никто не забивал. Даже магия «Энфилда» может «Ливерпулю» не помочь. Мой прогноз на противостояние «Ливерпуля» и «Атлетико» — проход «Атлетико» в четвертьфинал за коэффициент 1,75.



Дальше думайте сами – если вы фанаты «Ливерпуля», то берите его победу. Вариант «обе забьют» я бы тоже рассмотрел, с учётом того, что «Атлетико» регулярно в последнее время забивает и пропускает. Я думаю, что Симеоне определённую ставку на гол на «Энфилде» сделает. Но как основной прогноз – проход «Атлетико Мадрид», — сказал Генич.



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