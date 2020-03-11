«ПСЖ» — «Боруссия» Д: прогноз Дениса Казанского на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Д.
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.50.
«Посмотрим сначала на немцев, которые последние пять матчей в плей-офф ЛЧ проигрывают в гостях. Последний раз они выигрывали ещё при Клоппе, когда победили «Зенит».
В «ПСЖ» бардак, все ругаются, но это не влияет на команду, которая регулярно забивает. Я думаю, что в этом соревновании нас ждёт верх, ведь у Дортмунда есть Санчо и Холанд, а у «ПСЖ» Мбаппе и Ко. Глядя на то, что у «ПСЖ» почти одни верховые матчи, а Дортмунд играет очень результативно в этом сезоне, беру ставку на обмен голами и ТБ 2,5», — сказал Казанский.
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