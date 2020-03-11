«Салават Юлаев» – «Авангард»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на 6-й матч серии 1-го раунда Кубка Гагарина «Авангард» – «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Авангарда» за 2.25.



«Матч «Салават Юлаев» — «Авангард» состоится в Уфе. Серия дошла до такой стадии, что «Авангарду» деваться уже некуда. Должны дома были побеждать, но проиграли с крупным счётом. Желание победить у гостей будет большое, а у «Салавата Юлаева» будет небольшой мандраж – последний шаг самый сложный.



Если «Авангард» сумеет справиться с легионерами «Салавата Юлаева», то он победит. Команду хватает на два периода обычно, поэтому ей надо их ударно провести. «Авангард» припёрт к стенке – он должен собрать все силы в кулак и победить. Думаю, что «Авангард» на выезде победит», — сказал Кожевников.



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