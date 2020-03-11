«Ливерпуль» — «Атлетико»: ставка Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Ливерпуль» — «Атлетико».



Ставка: ничья и меньше 3 мячей в матче за 4.25.



«Я думаю, матч получится низовым. Подтверждают этот прогноз и очные встречи команд, и их результаты в чемпионатах. Также я жду ничью.



В нынешнем состоянии «Ливерпуль» не способен уверенно претендовать на победу в Лиге чемпионов. Еврокубок он выиграл в прошлом голу, а в этом возьмёт чемпионат. Сейчас «Ливерпулю» не хватит ресурсов для дубля.



Первый матч показал, что «Атлетико» более чёткая, более злая команда, которая умеет играть и побеждать за счёт сильных качеств в том турнире, который для них имеет первостепенное значение.



Я не думаю, что они махнули рукой на Примеру. Но ситуация такова, что догнать «Барселону» с «Реалом» «матрасникам» нереально. А в Лигу чемпионов по итогам чемпионата Испании они должны попасть. Во всяком случае препятствующих факторов я не вижу. Да, они сейчас находятся за пределами первой четвёрки, но всё же.



Мне кажется, в Лиге чемпионов команда способна пошуметь. Еврокубок – тот турнир, где мотивация зашкаливает, а также есть умение, опыт и понимание, как играть против каждого нового соперника. Я думаю, «Ливерпуль» не выиграет», — сказал Казаков.



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