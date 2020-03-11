«ПСЖ» – «Боруссия» Д: прогноз Нобеля Арустамяна на матч плей-офф Лиги чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд.
Ставка: обе забьют за 1.35.
«ПСЖ» — клуб, который всё ставит на Лигу чемпионов, и у него будут большие проблемы, если он вылетит. Матч без зрителей – тоже фактор, который скажется, и я думаю, что в этом контексте очень важно, как себя проявит «Боруссия», молодая звезда Холанд и так далее.
Поэтому в этом матче мы можем ждать искрометного футбола с точки зрения «ПСЖ». Хотя и «Боруссия» этот темп может поддержать. Мой прогноз, что «Боруссия» свой гол забьёт, и весь вопрос, как себя проявит «ПСЖ» в домашнем матче. Моя ставка – «обе забьют», альтернативная ставка – «голы в обоих таймах», — сказал Арустамян.
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