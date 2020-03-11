«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 6-й матч серии 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» минимум в 3 шайбы за 6.71.



«Как и предполагалось, врождённое раздолбайство не позволило «Авангарду» сперва выиграть дивизион, чтобы заполучить в соперники по четвертьфиналу полумёртвую «Магнитку», а теперь не позволяет спокойно выиграть серию у «Салавата Юлаева». Причём затрудняет её выиграть даже беспокойно, тут как бы не влететь с грохотом и под фанфары.



Как же «ястребы» могут обойтись без создания себе на ровном месте своими же руками неразрешимых проблем? Тогда это будут не «ястребы», а какой-нибудь «Ак Барс». Нет, чтобы «Авангард» заработал на полную катушку, его как раз и надо вывести в чистое поле и приставить лбом к стенке. Что, собственно говоря, «Салават», превозмогая себя, сумел сделать.



Вот теперь-то все увидят настоящий «Авангард». Без дуринки в глазах, играющий на уничтожение. Вы хотели его увидеть? Ваше желание исполнится.



Записывайте: в шестом матче на чужом льду «Авангард» должен победить. Причём не просто в основное время, а с преимуществом не менее чем в три шайбы. Иначе это будет не «Авангард», а сущее недоразумение, непонятно зачем проболтавшееся весь регулярный чемпионат на вершине Восточной конференции.



А вот при счёте в серии 3-3 мы начнём думать дальше. Если, конечно, «ястребы» не разочаруют», — сказал Лебедев.



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