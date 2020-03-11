«Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз Георгия Черданцева на матч 1/8 финала ЛЧ

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Атлетико Мадрид».



Ставка: проход «Атлетико» за 1.72.



«Год назад я был готов предположить, что «Ливерпуль» пройдёт «Барселону» после неудачного первого матча. Так оно и вышло – дикая игра на «Энфилде» с победой «Ливерпуля» 4:0. Но на сей раз такого, я полагаю, не будет. Мне кажется, что «Ливерпуль» дошёл до вершины во всех смыслах и эта команда себя исчерпала. Она на зубах будет выгрызать очки, которые необходимы для первого за 30 лет чемпионского титула в АПЛ. Математически расклад такой, что уже в марте «Ливерпуль» может досрочно стать чемпионом, поэтому мысли главного тренера и всей команды сфокусированы сейчас на том, чтобы добыть этот долгожданный титул. Мне кажется, что команда уже играет через не могу – уже нет такой прыти, свежести, лёгкости, изящества и всего прочего, что отличало «Ливерпуль» в прошлом году. С трудом команда доигрывает этот сезон, осталось совсем чуть-чуть, и речь не о Лиге чемпионов в данном случае.



Коэффициент за проход «Атлетико Мадрид» не сумасшедший, но очень высокий. «Ливерпуль» на своём поле фаворит, «Энфилд», болельщики – он теоретически может отыграться, но «Атлетико» — очень классная команда. В обороне Диего Симеоне игру своей команде ставить умеет. Да, «Валенсия» забила два мяча «Атлетико» в последнем туре чемпионата Испании, но я считаю, что чуда не произойдёт – «Атлетико» отобьётся, потому что, в отличие от «Ливерпуля», у «Атлетико» сейчас фокус на Лиге чемпионов. Я полагаю, что гости построят свою игру закрытым образом, перекрыв пространство, не дав разбежаться нападению «Ливерпуля», а это значит, что у «Атлетико» есть все шансы на выход в следующий раунд, а «Ливерпуль» сосредоточится на добыче оставшихся очков, чтобы наконец-то стать чемпионом Англии. Беру в этом матче проход «Атлетико» в четвертьфинал», — сказал Черданцев.



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