Овертайм в матче «Торпедо» — ЦСКА лишил клиента БК 2 млн рублей

Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ сделал ставку типа ординар на сумму 2 млн рублей на третий матч серии плей-офф КХЛ «Торпедо» — ЦСКА (1:2 ОТ). Игрок выбрал победу «армейцев» в основное время за коэффициент 1.47.

На девятой минуте Максим Мамин с передачи Никиты Нестерова вывел гостей вперёд. «Торпедо» отыгралось ещё в первом периоде: Андрей Белевич сравнял счёт, балл за результативную передачу получил Станислав Бочаров.

Во втором периоде Михаил Григоренко не реализовал буллит. В оставшееся время команды обошлись без голов, и основное время матча завершилось вничью 1:1. В результате клиент БК проиграл 2 млн рублей.

В овертайме Антон Слепышев принёс победу ЦСКА. А ещё через день «армейцы» также одолели «Торпедо» в дополнительное время и выиграли серию со счётом 4:0.

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