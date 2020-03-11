«ПСЖ» — «Боруссия»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: проход «ПСЖ» за 2.10.



«Очень печально, что такой матч состоится без зрителей. Жаль, но таковы нынешние реалии. Но, на мой взгляд, отсутствие фанатов в данном случае сыграет скорее против гостей, дортмундской «Боруссии». Немцы привыкли играть при невероятной поддержке, энергетике трибун. А здесь они попадут в непривычную обстановку. Не от чего будет подпитываться. Команда молодая, для неё может стать проблемой. К тому же Ройса не будет.



Парижане более опытны, у них классный состав, который понимает, что необходимо делать для прохода дальше. Неудачи прошлых лет должны научить «ПСЖ» не разбазаривать свои шансы. Уж матч прошлого года с «Манчестер Юнайтед» точно.



Думаю, на «ПСЖ», несмотря на домашний характер игры, отсутствие зрителей меньше скажется. Поэтому возьму проход «ПСЖ», — сказал Титов.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«ПСЖ» — «Боруссия Д». Прогноз: Мбаппе, Неймар и Холанд развеселят зрителей у мониторов Из-за угрозы распространения коронавируса ответный матч на «Парк Де Пренс» пройдёт при пустых трибунах.