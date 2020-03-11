«ПСЖ» — «Боруссия»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
Ставка: проход «ПСЖ» за 2.10.
«Очень печально, что такой матч состоится без зрителей. Жаль, но таковы нынешние реалии. Но, на мой взгляд, отсутствие фанатов в данном случае сыграет скорее против гостей, дортмундской «Боруссии». Немцы привыкли играть при невероятной поддержке, энергетике трибун. А здесь они попадут в непривычную обстановку. Не от чего будет подпитываться. Команда молодая, для неё может стать проблемой. К тому же Ройса не будет.
Парижане более опытны, у них классный состав, который понимает, что необходимо делать для прохода дальше. Неудачи прошлых лет должны научить «ПСЖ» не разбазаривать свои шансы. Уж матч прошлого года с «Манчестер Юнайтед» точно.
Думаю, на «ПСЖ», несмотря на домашний характер игры, отсутствие зрителей меньше скажется. Поэтому возьму проход «ПСЖ», — сказал Титов.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 11 марта 2020
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
- 10 марта 2020
-
22:15
-
21:45
-
21:15
-
21:00
-
20:15
-
19:45
-
19:00
-
18:56
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15