«Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз Александра Вишневского на игру плей-офф Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Ливерпуль» — «Атлетико Мадрид».



Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.57.



«Для «Атлетико» матч на «Энфилде» — это последняя игра при зрителях в ближайшие недели. В испанском чемпионате два ближайших тура пройдут при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса. Это последний шанс насладиться нормальной атмосферой. Более того, «Атлетико» предстоит матч с командой, чьи болельщики известны как самые активные, самые гонящие вперёд свою команду. Поэтому на «Энфилде» «Атлетико» будет приятно и тяжело. Перед первой игрой казалось, что у мадридской команды нет шансов пройти «Ливерпуль». Тогда у «Атлетико» были грандиозные проблемы с составом, с игрой, а «Ливерпуль» выглядел великолепно. Сейчас всё поменялось – «Атлетико» внезапно в домашней игре против «Ливерпуля» выдал свой лучший матч за весь сезон, победив с отличным для двухматчевого противостояния счётом 1:0. За прошедшие несколько недель «Атлетико» очень сильно набрал в мощи, команда заиграла намного лучше. Именно с матча с «Ливерпулем» началось возрождение «Атлетико» — команда показывает совершенно другой футбол, не тот, который был до этого. Остались позади все проблемы с травмами, поскольку линия обороны теперь основная у «Атлетико», и в строю три нападающих.



У «Ливерпуля», наоборот, обозначились проблемы в игре. Поражение 0:3 от «Уотфорда» прервало фантастическую беспроигрышную серию «Ливерпуля» в чемпионате. Кроме того есть некоторые травмы в команде Юргена Клоппа. «Атлетико» даже является фаворитом двухматчевого противостояния согласно букмекерской линии. Счёт 1:0 в первом матче – это хороший счёт для «Атлетико». Достаточно забить один гол на «Энфилде», и «Ливерпулю» нужно будет забивать уже три для прохода в следующий раунд.



Я поставлю просто на победу «Ливерпуля». Возможно, это будет победа 2:1, которая принесёт выход в четвертьфинал «Атлетико», а может, победа 1:0, которая перенесёт игру в дополнительное время. А может, «Ливерпуль» покажет свою лучшую игру и пройдёт в следующий раунд, так как больше ему бороться не за что – в чемпионате Англии уже всё решено», — сказал Вишневский.



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