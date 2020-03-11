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«Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз Дениса Казанского на встречу 1/8 финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз Дениса Казанского на встречу 1/8 финала Лиги чемпионов
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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.93.

«Всех (ну, почти всех) удивил результат первого матча. Но сейчас, как мне кажется, «Ливерпуль» смог преодолеть небольшой спад (3 поражения в 4 матчах) и в этом противостоянии является фаворитом. АПЛ уже в кармане, остаётся сконцентрироваться на победе в Лиге чемпионов. Надо выйти и показать классный футбол. На что Клопп и Ко способны.

Для красных «Энфилд» — настоящая крепость. 45 забитых мячей в 16 играх ЛЧ. Учитывая то, что «Атлетико» выиграл всего 1 гостевой матч из 9, в этом матче поставлю на победу «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.93», — сказал Казанский.

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