Прямая видеотрансляция матча «Ливерпуль» – «Атлетико» и бонус 500 рублей за верный прогноз

Сегодня, 11 марта, «Ливерпуль», прервавший на днях свою серию неудач, встретится с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смогут ли парни Клоппа отыграться после 0:1 в гостях? Смотри прямую трансляцию матча на сайте ФОНБЕТ.



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