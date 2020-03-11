Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

Прямая видеотрансляция матча «Ливерпуль» – «Атлетико» и бонус 500 рублей за верный прогноз

Прямая видеотрансляция матча «Ливерпуль» – «Атлетико» и бонус 500 рублей за верный прогноз
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 11 марта, «Ливерпуль», прервавший на днях свою серию неудач, встретится с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смогут ли парни Клоппа отыграться после 0:1 в гостях? Смотри прямую трансляцию матча на сайте ФОНБЕТ.

Кроме того ты можешь получить бонус 500 рублей за точный прогноз на победителя встречи!

1. Дай прогноз на победителя матча «Ливерпуль» — «Атлетико» на странице акции.
2. Получи 500 рублей за верный прогноз по номеру телефона!

Уверен в своём выборе? Дай точный прогноз и получи бесплатный бонус!

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020