Прямая видеотрансляция матча «Ливерпуль» – «Атлетико» и бонус 500 рублей за верный прогноз
Сегодня, 11 марта, «Ливерпуль», прервавший на днях свою серию неудач, встретится с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смогут ли парни Клоппа отыграться после 0:1 в гостях? Смотри прямую трансляцию матча на сайте ФОНБЕТ.
Кроме того ты можешь получить бонус 500 рублей за точный прогноз на победителя встречи!
1. Дай прогноз на победителя матча «Ливерпуль» — «Атлетико» на странице акции.
2. Получи 500 рублей за верный прогноз по номеру телефона!
Уверен в своём выборе? Дай точный прогноз и получи бесплатный бонус!
Читайте также
- 11 марта 2020
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
- 10 марта 2020
-
22:15
-
21:45
-
21:15
-
21:00
-
20:15
-
19:45
-
19:00
-
18:56
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
Партнерский контент