«Локомотив» — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на встречу плей-офф Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 6-й матч серии 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина «Локомотив» — «Йокерит».



Ставка: победа «Йокерита» в матче за 1.85.



«Ой, как интересно. Стойте тут и слушайте сюда. Значит так: «Йокерит» выиграл у «Локомотива» три матча. Причём не просто выиграл, а мяукнуть в них ярославцам не давал. В четвёртом матче, который был в Ярославле, чисто из уважения, чтобы никто из заслуженных людей с горя руки на себя не наложил, финны сказали (конечно, по-фински): «Да пёс с вами, подавитесь!» — и отдали «железнодорожникам» одну победу.



В пятом матче, как говорится, ничего не предвещало, и придавленный «Локомотив», грубо говоря, «не жужжал». «Джокеры» выиграли первый период в одну шайбу, во втором счёт не изменился, а вот в третьем… Нет, я, конечно, понимаю, что «Локомотив» стоял на краю пропасти, но что он, в первый раз на этом краю стоял?



Ой, как интересно. Потому что вырисовываются у нас два варианта. По первому «Йокерит» потерял темп, уступил инициативу, и Лаури Марьямяки, того гляди, заберёт у Дмитрия Квартальнова тот самый клоунский колпак с бубенцами, который ему должны были вручить после того, как СКА отыгрался в серии с его ЦСКА с 0-3. Вероятность этого, конечно, не слишком большая, потому что двойной матчбол у «Йокерита» остаётся, но это уже далеко не 3-0 в серии.



Ну, вариант второй выглядит куда более жизнеспособным. Его можно сформулировать просто (лучше опять-таки по-фински): «Ну, побаловались, и будет, надо и честь знать». То есть в Ярославле горячие финские парни на полную включат свою «усушку-утруску» и выиграют матч, а вместе с ним и серию, с каким-нибудь футбольным счётом 1:0 да ещё в третьем овертайме.



А поскольку, как я уже сказал, второй вариант кажется мне более правдивым, то и советую делать свои прогнозы именно таким макаром», — сказал Лебедев.



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