«Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз Егора Титова на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.05.



«На мой взгляд, сейчас у «Ливерпуля» не лучшие времена. Довольно долго команда держалась без спадов, стабильно побеждала в чемпионате. И в принципе спустя долгие годы «Ливерпуль» обеспечил себе чемпионство. Наверное, это и было главной целью в сезоне. Но с той игрой, которую демонстрировал «Ливерпуль» в первой половине сезоне, наверняка хочется выиграть побольше трофеев. А уже от одного кубкового турнира, по сути, отказались, из другого вылетели, проиграв «Челси», ну и сейчас непростая ситуация в противостоянии с «Атлетико» в Лиге чемпионов.



Я бы не сказал, что по игре «Ливерпуль» стал выглядеть сильно хуже. Моментов много создают, но реализация далеко не всегда хороша, к тому же в обороне стало больше ошибок. Если раньше даже одного гола «Ливерпулю» хватало, чтобы победить, то сейчас уже нет.



А «Атлетико» постепенно пришёл в себя. Симеоне нашёл вариант игры, взаимодействия улучшаются, возвращаются травмированные. И сейчас «Атлетико» опасен для любого соперника.



Понятно, как будет играть «Атлетико», там 10 человек будет за линией мяча, но при отборе пружина будет разжиматься. Контратаки могут быть очень опасными. Но главная задача для «Атлетико» — не дать разбежаться «Ливерпулю» и не пропустить.



На мой взгляд, здесь очень велика вероятность дополнительного времени. Но не исключаю, что будет 0:0 или 1:1. Много голов не жду. Поэтому предложил бы сыграть «Ливерпуль» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча», — сказал Титов.



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